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В Сети появилась информация о европейской версии седана Mercedes A-Class
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В Сети появилась информация о европейской версии седана Mercedes A-Class 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Мало кого удиви тот факт, что версия свежего седана Mercedes A-Class для европейского и североамериканского рынка мало чем отличается от моделей для китайских потребителей.
Официально немецкий концерн намерен представить Mercedes A-Class уже нынешней осенью, но напомним, что вариант с удлиненной базой для китайцев был показан в начале 2018-го. Отметим, что производство обновленного хэтча А-class стартовало в апреле.
После публикации видеоролика зарубежных журналистов, мы имеем возможность взглянуть на европейскую версию седана.
Многие автолюбители отметили, что показанный вариант обновленного седана почти аналогичен китайской версии с удлиненной базой и не исключено, что Mercedes A-Class Sedan LWB тестирует теперь усовершенствованный вариант для Европы.
Напомним, что китайская модификация седана Mercedes A-Class получила 1,33-литровый мотор силой в 134 и 161 лошадиных силы. Предполагается, что следующий вариант новинки получит двигатель объемом 2,0 литра, генерирующий 188 л.с. и работающий в тандеме с 7-скоростной АКПП с двойным сцеплением.
Также представители Mercedes анонсировали появление «заряженной» версии седана от подразделения Mercedes AMG.
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