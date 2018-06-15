В Сети появилась информация о европейской версии седана Mercedes A-Class

Мало кого удиви тот факт, что версия свежего седана Mercedes A-Class для европейского и североамериканского рынка мало чем отличается от моделей для китайских потребителей.

Официально немецкий концерн намерен представить Mercedes A-Class уже нынешней осенью, но напомним, что вариант с удлиненной базой для китайцев был показан в начале 2018-го. Отметим, что производство обновленного хэтча А-class стартовало в апреле.

После публикации видеоролика зарубежных журналистов, мы имеем возможность взглянуть на европейскую версию седана.

Многие автолюбители отметили, что показанный вариант обновленного седана почти аналогичен китайской версии с удлиненной базой и не исключено, что Mercedes A-Class Sedan LWB тестирует теперь усовершенствованный вариант для Европы.

Напомним, что китайская модификация седана Mercedes A-Class получила 1,33-литровый мотор силой в 134 и 161 лошадиных силы. Предполагается, что следующий вариант новинки получит двигатель объемом 2,0 литра, генерирующий 188 л.с. и работающий в тандеме с 7-скоростной АКПП с двойным сцеплением.

Также представители Mercedes анонсировали появление «заряженной» версии седана от подразделения Mercedes AMG.