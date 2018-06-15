Журналисты назвали топ‐4 лучших автомобилей для путешествий

Журналисты издания SpeedMe составили рейтинг четырех автомобилей разного класса, которые лучше всего подходят для путешествий. Об этом сообщило ИА Nation News.

Среди седанов на первое место вышел Toyota Camry с двигателем мощностью до 249 «лошадок», системой безопасности, качественной шумоизоляцией и трехзонным климат-контролем.

Toyota Alphard стал лучшим среди минивэнов. Модель оснащена двумя люками, тремя рядами регулируемых сидений и ионизатором воздуха.

Для семейных путешествий наиболее предпочтителен вместительный вариант LADA Largus с мотором на 1,6 литра и мощностью 106 «лошадок», позволяющим сэкономить на заправке.

Версия Lada Vesta SW Cross — лидер среди универсалов. Такие характеристики, как мультимедийная система с навигацией, круиз-контроль с ограничением скорости и пятиступенчатый автомат плюс восьмилитровый мотор на 122 «лошадки» говорят в пользу этого автомобиля.