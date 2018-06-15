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ТОП-5 машин с самым большим объемом двигателя
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ТОП-5 машин с самым большим объемом двигателя 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
С нынешним ростом цен на бензин все больше автолюбителей присматриваются к машинам с большей экономичностью, но есть и такие автовладельцы для которых это не важно.
ТОП-5 подготовлен для любителей машин с большими объемами двигателя.
Fiat Blitzen Benz с объемом двигателя 28,2 литра является самым мощным в мире и выдает 300 л.с., был выпущен специально для участия в гонках. Купить машину с таким двигателем не возможно, так как она осталась в единственном экземпляре и была выпущена в 1911 году.
На первом месте среди современных автомобилей располагается Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, выпускается в настоящее время и оснащен двигателем мощностью в 571 л.с., имеет объем в 6,8 литров. Цена на данную модель составляет около 50 млн рублей.
Второе место занимает Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 V8 с двигателем 6,4 литра, мощностью 468 л.с. Купить его можно за 5,4 млн рублей.
Третье место по мощности занял Cadillac Escalade стоимостью в 4,68 млн рублей, обладает 6,2 литровым мотором.
Далее следуют машины Mercedes-Benz Maybach S-klasse с 6,0 литровым двигателем и Chevrolet Corvette C7 Stingray с 6,2 литровым мотором.
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