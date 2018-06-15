ТОП-5 машин с самым большим объемом двигателя

С нынешним ростом цен на бензин все больше автолюбителей присматриваются к машинам с большей экономичностью, но есть и такие автовладельцы для которых это не важно.

ТОП-5 подготовлен для любителей машин с большими объемами двигателя.

Fiat Blitzen Benz с объемом двигателя 28,2 литра является самым мощным в мире и выдает 300 л.с., был выпущен специально для участия в гонках. Купить машину с таким двигателем не возможно, так как она осталась в единственном экземпляре и была выпущена в 1911 году.

На первом месте среди современных автомобилей располагается Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, выпускается в настоящее время и оснащен двигателем мощностью в 571 л.с., имеет объем в 6,8 литров. Цена на данную модель составляет около 50 млн рублей.

Второе место занимает Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 V8 с двигателем 6,4 литра, мощностью 468 л.с. Купить его можно за 5,4 млн рублей.

Третье место по мощности занял Cadillac Escalade стоимостью в 4,68 млн рублей, обладает 6,2 литровым мотором.