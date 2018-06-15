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Audi S7 2019 попал в объективы папарацци
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Audi S7 2019 года попал в объективы папарацци 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Фотошпионам удалось застать Audi S7 2019 года во время тестовых испытаний и, судя по отсутствию маскировочного материала, седан уже совсем скоро попадает на официальную презентацию.
Благодаря папарацци, теперь можно судить о некоторых характеристиках новой модели.
Так на прототипе специалисты отмечают массивные колеса, а в задней части открывается вид на тормозной диск.
car.ru
Также с тыла видны четыре наконечника выхлопа, что присуще автомобилям Audi класса S7.
О силовых особенностях седана судить сложно, но предполагается, что под капотом скрывается 2,9-литровый мотор V6 с двумя цилиндрами от VW Group. Который был применен на последней версии Porsche Panamera 4S. Данный силовой агрегат генерирует 440 л.с. мощности и трудится в паре с 8-скоростной АКПП.
Интерьер Audi S7 2019 порадует владельцев уникальной отделкой, модернизированными креслами, парой сенсорных мониторов на 8,6 и 10,1 дюймов, а данные с приборов будут выводиться на третий 12,3-дюймовый экран.
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