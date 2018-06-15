Audi S7 2019 попал в объективы папарацци

Фотошпионам удалось застать Audi S7 2019 года во время тестовых испытаний и, судя по отсутствию маскировочного материала, седан уже совсем скоро попадает на официальную презентацию.
Благодаря папарацци, теперь можно судить о некоторых характеристиках новой модели.
Так на прототипе специалисты отмечают массивные колеса, а в задней части открывается вид на тормозной диск.
car.ru
Также с тыла видны четыре наконечника выхлопа, что присуще автомобилям Audi класса S7.
О силовых особенностях седана судить сложно, но предполагается, что под капотом скрывается 2,9-литровый мотор V6 с двумя цилиндрами от VW Group. Который был применен на последней версии Porsche Panamera 4S. Данный силовой агрегат генерирует 440 л.с. мощности и трудится в паре с 8-скоростной АКПП.
Интерьер Audi S7 2019 порадует владельцев уникальной отделкой, модернизированными креслами, парой сенсорных мониторов на 8,6 и 10,1 дюймов, а данные с приборов будут выводиться на третий 12,3-дюймовый экран.