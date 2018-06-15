«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для насосных агрегатов атомных станций

МОСКВА, 15 июня. / ТАСС /. "Силовые машины" получили лицензии Ростехнадзора на разработку и изготовление электродвигателей насосных агрегатов для атомных станций. Как сообщается в пресс-релизе компании, первые образцы продукции планируется выпустить к концу 2019 года.

"В процессе лицензирования «Силовые машины» подтвердили возможность разработки и изготовления специальных электродвигателей, отнесенных к классам безопасности 2 и 3, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии", — говорится в сообщении.

В настоящее время в компании уже ведется работа по подготовке к изготовлению новой продукции, в частности создается рабочая конструкторская документация на асинхронный электродвигатель для привода питательного насоса.

"Силовые машины" — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.