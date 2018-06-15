Блогер построил детский реактивный скутер

Британский блогер Колин Ферз, известный своими необычными изобретениями, построил реактивный детский самокат. Ролик, в котором подробно показана его разработка, опубликован на YouTube-канале Ферза.

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Свою новую разработку блогер придумал для пятилетнего сына. За основу был взят обычный трехколесный детский самокат, к которому прикрепили большой вентилятор в кольцевом обтекателе, аккумулятор и электронный блок, который позволяет контролировать самокат с помощью дистанционного управления.

Осенью прошлого года Колин Ферз превратил BMW 3 серии в джакузи, наполнив салон автомобиля водой. Машина при этом была способна продолжать движение.

В 2015 году он сделал карт с реактивным двигателем, а до этого — самый быстрый аттракционный автомобиль, способный разгоняться до 161 километра в час.