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Блогер построил детский реактивный скутер
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Блогер построил детский реактивный скутер 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Британский блогер Колин Ферз, известный своими необычными изобретениями, построил реактивный детский самокат. Ролик, в котором подробно показана его разработка, опубликован на YouTube-канале Ферза.
[7 способов стать популярным автоблогером] (https://motor.ru/selector/vlog.htm)
Свою новую разработку блогер придумал для пятилетнего сына. За основу был взят обычный трехколесный детский самокат, к которому прикрепили большой вентилятор в кольцевом обтекателе, аккумулятор и электронный блок, который позволяет контролировать самокат с помощью дистанционного управления.
Осенью прошлого года Колин Ферз превратил BMW 3 серии в джакузи, наполнив салон автомобиля водой. Машина при этом была способна продолжать движение.
В 2015 году он сделал карт с реактивным двигателем, а до этого — самый быстрый аттракционный автомобиль, способный разгоняться до 161 километра в час.
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