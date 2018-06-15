«Калашников» завершил сделку по покупке КМЗ

ИЖЕВСК, 15 июня. / ТАСС /. Концерн «Калашников» завершил оформление сделки по приобретению 60% акций Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и «Дизельзипсервиса», сообщает в пятницу пресс-служба концерна.

"Вхождение в состав концерна позволит организовать производство комплектующих для отечественных двигателей большой мощности. Предприятие намерено возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский Дизель». Важно и то, что наши предприятия станут базой для кластера дизелестроения, создание которого планируется в Ленинградской области", — приводятся сообщении слова генерального директора КМЗ Анатолия Русина

По данным концерна, КМЗ и «Дизельзиспервис» изготавливают комплектующие для судовых двигателей различных типоразмеров. Предприятие располагает одним из крупнейших комплексов по настройке топливной аппаратуры, в том числе судовых дизелей типа М-50 и М-500. Испытательный комплекс, состоящий из 12 стендов, позволяет проводить испытания одновременно дизелей различных модификаций и других типов двигателей. Освоен полный цикл изготовления водяных и водомасленных охладителей, компрессоров высокого давления с возможностью выпускать до 400 единиц продукции ежегодно.