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«Калашников» завершил сделку по покупке КМЗ
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«Калашников» завершил сделку по покупке КМЗ 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Концерн «Калашников» завершил оформление сделки по приобретению 60% акций Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и «Дизельзипсервиса», сообщает в пятницу пресс-служба концерна.
"Вхождение в состав концерна позволит организовать производство комплектующих для отечественных двигателей большой мощности. Предприятие намерено возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский Дизель». Важно и то, что наши предприятия станут базой для кластера дизелестроения, создание которого планируется в Ленинградской области", — приводятся сообщении слова генерального директора КМЗ Анатолия Русина.
По данным концерна, КМЗ и «Дизельзиспервис» изготавливают комплектующие для судовых двигателей различных типоразмеров. Предприятие располагает одним из крупнейших комплексов по настройке топливной аппаратуры, в том числе судовых дизелей типа М-50 и М-500. Испытательный комплекс, состоящий из 12 стендов, позволяет проводить испытания одновременно дизелей различных модификаций и других типов двигателей. Освоен полный цикл изготовления водяных и водомасленных охладителей, компрессоров высокого давления с возможностью выпускать до 400 единиц продукции ежегодно.
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