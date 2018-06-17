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Концерн «Калашников» завершил сделку по покупке КМЗ
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Концерн «Калашников» завершил сделку по покупке КМЗ 

Федеральное агентство новостей 17 июня 2018
Ижевск, 16 июня. Концерн «Калашникийого машиностроительный завод (КМЗ) и „Дизельзипсервис“. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сделка позволит наладить производство комплектующих для российских двигателей высокой мощности.
»Предприятие намерено возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский Дизель». Важно и то, что наши предприятия станут базой для кластера дизелестроения, создание которого планируется в Ленинградской области», — отметил генеральный директор КМЗ Анатолий Русин.
КМЗ и «Дизельзипсервис» производят конструктивные элементы судовых двигателей различных типоразмеров, — пишет ТАСС.
Ранее Газета.ru сообщала о намерении концерна «Калашников» запустить производство новой винтовки для биатлона. Издание отмечает, что серийное производство начнется уже в 2018 году.
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