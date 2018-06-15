Apollo объединится с HWA для создания новой модели IE

Компания Apollo решила сотрудничать с HWA, дабы разработать гиперкар IE. Напоминаем, тюнинг-ателье HWA было создано соучредителем Mercedes-AMG Хансом Вернером Ауферетом в 1998 году.

В последнем заявлении Apollo подтвердил, что HWA будет работать над безопасностью, надежностью и динамикой транспортного средства. Apollo также получит доступ к определенным функциям и средствам от HWA. Представители компаний заявляют: «Мы чувствовали, что все технологические достижения и автоматизация в современных суперкарах отняли чистую, сырую эмоциональную связь между водителем и автомобилем. Мы хотели построить машину, которая заполнила бы эту пустоту, разделяющую машину и водителя».

Председатель Apollo Норман Чой говорит об отличных перспективах партнерства: «Я восхищался HWA и их достижениями на протяжении многих лет» и подчеркивает, что хочет использовать двадцатилетний опыт и компетенцию HWA, которая позволит реализовать современный автомобиль.