Как владельцы внедорожников собираются экономить на топливе

Российские владельцы внедорожников собираются переходить на более дешевое топливо

Как стало известно из статистических данных, российские автолюбители стали чаще переходить на газовое топливо. Владельцы внедорожников также не остались в стороне, ведь повышение стоимости бензина коснулось в том числе и их.

Наиболее выгодным переход на значительно более доступное топливо считается для автомобилей с моторами от трех литров.

Согласно данным из недавно проведенного соцопроса, около 5% владельцев автомобилей обсуждаемого сегмента намерены уже к осени этого года обзавестись ГБО. Еще 34% опрошенных подумывают о возможности перехода на газовое топливо.

Что ж, людей можно понять. Если верить некоторым автоэкспертам, цена бензина вполне может достигнуть и 100 рублей за литр. Газ безусловно гораздо дешевле.

Однако если посмотреть данные за прошедшие пять лет, то можно увидеть, что цена на газ повысилась на 70%.

Могут ли быть гарантии, что в силу теперешней популярности этот вид топлива не начнет расти в цене ускоренными темпами?