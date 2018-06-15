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Как владельцы внедорожников собираются экономить на топливе
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Российские владельцы внедорожников собираются переходить на более дешевое топливо 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Как стало известно из статистических данных, российские автолюбители стали чаще переходить на газовое топливо. Владельцы внедорожников также не остались в стороне, ведь повышение стоимости бензина коснулось в том числе и их.
Наиболее выгодным переход на значительно более доступное топливо считается для автомобилей с моторами от трех литров.
Согласно данным из недавно проведенного соцопроса, около 5% владельцев автомобилей обсуждаемого сегмента намерены уже к осени этого года обзавестись ГБО. Еще 34% опрошенных подумывают о возможности перехода на газовое топливо.
Что ж, людей можно понять. Если верить некоторым автоэкспертам, цена бензина вполне может достигнуть и 100 рублей за литр. Газ безусловно гораздо дешевле.
Однако если посмотреть данные за прошедшие пять лет, то можно увидеть, что цена на газ повысилась на 70%.
Могут ли быть гарантии, что в силу теперешней популярности этот вид топлива не начнет расти в цене ускоренными темпами?
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