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На автоаукционе в Соединенных Штатах продали раритетный УАЗ-469
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На автоаукционе в Соединенных Штатах продали раритетный УАЗ-469 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, в штате Индианаполис (США) прошел автомобильный аукцион, где были выставлены автомодели прошлых лет от различных автопроизводителей Европы и США.
Полной неожиданностью оказался один из лотов. Это советский внедорожник УАЗ-469 (в народе «бобик»).
Из истории данного экземпляра известно, что машина несла службу в войсках на территории тогдашней ГДР.
Из технических данных известно, что обсуждаемая автомодель была выпущена в 1987 году и прошла 11000 километров.
За раритетный автомобиль советских времен устроителям аукциона удалось выторговать 16500 долларов. Это конечно интересный момент.
Но более забавным наверное является то, что УАЗ-469 был продан за туже сумму, что и автомодели именитых зарубежных автопроизводителей Lincoln Continental 1973 или Ford Mustang 1966 г.в. А зарубежные автомодели Mercedes-Benz CL 500 2005, Chevrolet Corvette 199, а также Porsche 928S ушли с молотка еще дешевле.
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