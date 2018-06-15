На автоаукционе в Соединенных Штатах продали раритетный УАЗ-469

Как стало известно, в штате Индианаполис (США) прошел автомобильный аукцион, где были выставлены автомодели прошлых лет от различных автопроизводителей Европы и США.

Полной неожиданностью оказался один из лотов. Это советский внедорожник УАЗ-469 (в народе «бобик»).

Из истории данного экземпляра известно, что машина несла службу в войсках на территории тогдашней ГДР.

Из технических данных известно, что обсуждаемая автомодель была выпущена в 1987 году и прошла 11000 километров.

За раритетный автомобиль советских времен устроителям аукциона удалось выторговать 16500 долларов. Это конечно интересный момент.