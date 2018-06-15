Audi говорит о будущем внедорожников

Не секрет, что внедорожники и кроссоверы являются очень популярными, поэтому немецкая корпорация возлагает на них огромные надежды.

В заявлении, посвященном майским продажам, Audi говорит, что к 2025 году около 50 процентов общих продаж компании по всему миру составят внедорожники. В настоящее время в Соединенных Штатах 51% приходится на указанных автомобили, в то время как в Европе — 33% и в Китае порядка 34 процентов.

Самый популярный внедорожник Audi — это новый Q5. В течении года было реализовано 125 750 примеров, 24 700 из которых отправились к новым владельцам в мае. А это на 16 процентов больше, нежели в прошлом году.

Вера производителя в внедорожники является вполне оправданной и подчеркивается планами по созданию продуктов. В ближайшие годы Audi должна выпустить Q1 и новую модель, получившую название Q4, способную конкурировать с Range Rover Evoque и BMW X2. Они присоединятся к долгожданному Q8, чьи продажи начнутся в ближайшее время.

Также компания продолжает инвестировать в электрические внедорожники. В следующем году на рынок выйдет полностью электрический E-Tron Quattro и как минимум два других автомобиля с нулевым уровнем выбросов, что станут часть плана по реализации 20 электрифицированных транспортных средств к 2025 году.