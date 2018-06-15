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Компания Opel открыла планы на будущее
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Компания Opel открыла планы на будущее 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель Opel раскрывает несколько подробностей о своей будущей линейке автомобилей.
Поскольку Opel и Vauxhall являются частью PSA Groupe, большинство будущих моделей будут подкреплены модульными платформами CMP и EMP2. Такие архитектуры — очень гибкие и подходят как для купе и кабриолетов, так и для кроссовером. Что касается следующего поколение Corsa, которое должно дебютировать в следующем году, в основу автомобиля ляжет вышеупомянутая платформа CMP, при этом новинка будет построена в Сарагосе, Испания. Это будет одна из четырех электрифицированных моделей, которые компания запустит к 2020 году.
Также Opel планирует участвовать в разработке нового поколения четырехцилиндровых бензиновых двигателей для Groupe PSA. По словам производителя, будущие агрегаты будут «оптимизированы для работы в сочетании с электрическими моторами и гибридными силовыми установками». Двигатели дебютируют в 2022 году и будут использоваться всеми брендами Groupe PSA, включая Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot и Vauxhall. Компании предложат их на различных рынках, в том числе Китая, Европы и Северной Америки. Поскольку Opel ранее принадлежала General Motors, компания будет играть огромную роль в возвращении PSA в Северную Америку.
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