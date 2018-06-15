Toyota Camry XV70: директорский прием

Если вспомнить времена Советского союза, то для большинства граждан заветной мечтой было купить новую «Волгу», другие же мечтали продвинуться по карьерной лестнице, стать руководителем предприятия или завода, чтобы получить эту директорскую «Волгу» в служебное пользование. В современной России на смену директорской «Волги» пришла Toyota Camry, за новым поколением которой уже выстроились очереди в автосалонах.

Седан Toyota Camry очень любят в России, особенно в провинции, где она служит в различных ведомствах, министерствах, развозит депутатов региональных законодательных собраний, глав районов и мэров небольших городов. В столице Toyota Camry все чаще можно видеть в корпоративных парках или в службе бизнес-такси. Большая, комфортная, надежная, неприхотливая в обслуживании — все эти качества ставят ее на вершину российского сегмента автомобилей безнес-класса. Появившись в России с 2002 года, за 15 лет было продано порядка 350 000 штук Toyota Camry. Кто только не пытался подвинуть Camry с пьедестала. Не удалось жто немецкому Volkswagen Passat , не смогли корейцы с Hyundai Sonata, да и продажи японского бизнес-седана Nissan Teanа в России были в разы меньше чем у Toyota Camry. Каждое новое поколение Camry в России ждут с особым трепетом, ждали и новое поколение XV70, хотя к нам она пришла на полгода позже, чем в Америку.

Она полностью новая Седан Camry в кузове XV70 полностью новая, она построена на абсолютно иной платформе TNGA, которую сейчас внедряют инженеры Toyota. На базе TNGA уже построено новое поколение Prius, а в ближайшее время стоит ожидать и новое поколение кроссовера RAV4. Новая Camry стала длиннее на 35 мм (4 885 мм), шире на 15 мм (1 840 мм) и ниже на 25 мм (1 455 мм), колесная база выросла на 50 мм (2 825 мм). В конструкции использовано больше высокопрочных сталей, появилось множество усилителей спереди и сзади, поэтому жесткость на скручивание увеличена на 30%. Cзади вместо прежнего «МакФерсона» располагается многорычажка с раздельно установленными пружинами и амортизаторами.

В Toyota намекают, что теперь Camry создана не только для пассажира заднего дивана, но и для того, кто сидит за рулем. По сравнению с предыдущим поколением новинка стала более изящной и стильной, это видно по узким фарам головного освещения. Теперь фары светодиодные на ближний и дальний свет, узкая решетка радиатора с эмблемой контрастирует с широким грилем в переднем бампере. Кстати ячейки в ней получились весьма крупными, поэтому чтобы защитить бампер от летящий камней придется дополнительно устанавливать защитную сетку. Визуально автомобиль получился слегка приплюснутым, да и клиренс у седана теперь на 10 мм ниже. При этом защита картера в базовых версиях не идет, ее придется устанавливать дополнительно. Конечно визуально машина смотрится лучше с большими 18-дюймовыми колесами, именно такая досталась нам на тест, в базовой же комплектации на камри устанавливаются колеса на 16 дюймов.

Салон Еще один козырь, которым всегда Camry уделывала своих конкурентов, — просторный салон. Хотя расширение колесной базы машины и не сделало его еще более просторным, места внутри более чем достаточно. Традиционно Camry строится вокруг заднего пассажира, поэтому здесь как и раньше огромный диван с откидывающимся подлокотником. В топовой версии как у нас в подлокотнике расоложились сенсорные элементы управления магнитолой, климатом и подогревом сидений. Панель глянцевая, но отпечаток особо не видно. В предыдущем поколении вместо сенсорной панели в подлокотнике были обычные кнопки. Вроде бы мелочь, замена кнопок на сенсоры, но воспринимается это уже более дорого и богато. Сзади еще появилось два порта USB для зарядки мобильных гаджетов. По части места босса к новой Camry претензий нет. Кстати, сзади теперь появился центральный тоннель. Вероятно, это задел на будущее, и можно будет ожидать, что когда-нибудь Camry получит полный привод. Но центральный тоннель нисколько не стесняет движений сзади.

Ну, а теперь пересаживаемся за руль. Широченная водительская дверь позволяет вольготно входить в салон. За рулем теперь будет проще устроиться водителям высокого роста. Диапазон регулировки руля по высоте увеличился на 20 миллиметров, а руль стал меньше. Теперь от упора до упора руль совершает 2,5 оборота, а не 3 как было у предшественницы. Еще одно новшество — кнопка управления круиз-контролем переместилась с подрулевого переключателя на спицу руля, что уже сделано по-европейски. Любители низкой посадки оценят водительской кресло Camry, усидений появилась заметная боковая поддержка.

А еще новая Camry избавилась от американского ручника в виде педали. Теперь стояночный тормоз — это кнопочка на центральном тонеле между креслами водителя и пассажира. Тактильно по материалам отделки Camry стала лучше. Все зоны тактильного контакта с водителем и пассажиром упрятаны в кожзам и мягкий пластик, а руль и селектор КПП, разумеется, обтянуты кожей. В нашем автомобиле салон был обтянут черной кожей, но при желании можно заказать и бежевый салон.

Уменьшилось в салоне количество вставок из псевдодерева и псевдоалюминия. При этом цвета этих вставок нейтральные, а не ярко кричащие, что у многиз вызывало отторжение при первом взгляде на салоны Toyota Camry предыдущих поколений. Перед глазами водителя хорошо читаются шкалы приборной панели и семидюмовый TFT-дисплей. Есть и проекция на стекло. По центру торпедо расположилась мультимедийная система в глянцевом черном обрамлении — выглядит хорошо, но при эксплуатации глянец начинает покрываться пылью. Интерфейс мультимедийной системы Toyota Touch 2 прост и понятен, прорисовка меню не вычурная, а работает она шустрее, чем в предыдущем поколении. Музыка в машине от компании JBL — 9 динамиков, технология Clari-Fi, поддержка FLAC-формата.

Вообще электроники в машине стало больше. Теперь появился адаптивный круиз-контроль с возможностью торможения до полной остановки и последующим началом движения — очень удобная вещь в пробках. Есть система слежения за рядностью движения с автоматическим подруливанием обратно в полосу, беспроводная зарядка для смартфонов и круговой видеообзор.

В движении Сразу оговоримся, что у нас на тесте была машина с мотором V6. Рабочий объем составляет как и раньше 3,5 литра и мощность 249 лошадей. Но это единственный новый двигатель в линейке Camry. Появились новые головки блока и комбинированная система впрыска (и непосредственно в камеру сгорания, и во впускной коллектор). В паре с шестицилиндровым мотором работает восьмиступенчатый автомат Aisin. Он не тупит и авто едит достаточно динамично, даже нет необходимости переключаться в спорт-режим. Машина стала экономичнее, в среднем расход во время нашего теста составил в районе 10-12 литров, хотя если вжимать педаль газа до упора трассе мгновенный расход был в районе 23 литров. Как говорится, за динамику надо платить. Вообще по паспорту Camry не прихотлива к топливу, производитель даже допускает использование 92-го бензина. Вообще по паспорту разгоняется новая Camry с мотором 3,5 на 0,6 секунды медленнее предшественницы, но здесь надо делать поправку на возросшую массу. Хотя, чисто по ощущениям машина достаточно динамичная, а мощности на трассе с лихвой хватает, чтобы одним махом обойти две три растянувшиеся фуры. Кроме шестицилиндрового мотора доступны еще два четырехцилиндровых — объемом 2 и 2,5 литра. Эти моторы знакомы по предыдущему поколению Camry. Это старые надежные силовые агрегаты. В базе доступен двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Мощность мотора 2,5 составляет 181 лошадку. Разница заключается в том, что двухлитровая версия работает со старый шестиступенчатым автоматом, а мотор 2.5 получил обновленная коробка с доработанным гидротрансформатором и перепрограмированным блоком управления.

Цены В стандартной комплектации с мотором два литра цены на новую Camry начинаются с отметки в 1 399 000 рублей. Уже в базе у Camry будут светодиодные фары ближнего и дальнего света, легкосплавные колесные диски с шинами 215/60 R16, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и обогрев зоны покоя стеклоочистителей. Самая дорогая версия Camry с полным набором плюшек в виде проекционных дисплеев, камер обзора, подрулевых переключателей и мотором 3,5 улетает уже за два миллиона рублей. Версия Executive Safety стоит от 2 341 000 рублей. Вероятно, самой востребованной будут комплектации Элеганс и Престиж с моторами 2,5 литра. Их стоимость начинается от 1 818 000 рублей и 1 930 000 рублей соответственно. Здесь главное определить для себя, что вы хотите от автомобиля.

Если вам нужен комфортный, мягкий и неприхотливый автомобиль с просторным салоном, то можно брать и версию с двухлитровым двигателем, но в этом случае придется пожертвовать динамическими характеристиками. Конечно, если много времени проводить за рулем, то машина с мотором 3,5 просто прекрасна, как по динамике, так и по комфорту, но она дороже стандартной «Камри» на целый миллион рублей. Оптимальным сочетанием динамики и комфорта, как уже было сказано ранее будут седаны с мотором 2,5.