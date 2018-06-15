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До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
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До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Bentley вывела на российский рынок внедорожник Bentayga с бензиновым двигателем V8, которым также комплектуются соплатформенные модели Porsche Cayennе и Lamborghini Urus. Стоимость модели составляет 19 990 000 рублей — на 500 тысяч рублей дороже базовой дизельной Bentayga.
Новый для модели двигатель — это четырехлитровая битурбо «восьмерка», которая выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» такая машина набирает за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 290 километров час.
Для сравнения, на «Кайенне» силовая установка развивает такую же мощность, но первых ста километров в час Porsche достигает на шесть десятых секунды быстрее.
У новинки впервые среди других модификаций Bentayga появились окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. В качестве опции для машины можно заказать карбон-керамические тормоза — десятипоршневые с 400-миллиметровыми дисками спереди и четырехпоршневые c 370-миллиметровыми дисками сзади.
В линейке Bentley Bentayga также есть вариант с 435-сильным дизелем V8 и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый из них стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй — от 16 миллионов рублей.
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