До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini

Компания Bentley вывела на российский рынок внедорожник Bentayga с бензиновым двигателем V8, которым также комплектуются соплатформенные модели Porsche Cayennе и Lamborghini Urus . Стоимость модели составляет 19 990 000 рублей — на 500 тысяч рублей дороже базовой дизельной Bentayga.

Новый для модели двигатель — это четырехлитровая битурбо «восьмерка», которая выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» такая машина набирает за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 290 километров час.

Для сравнения, на «Кайенне» силовая установка развивает такую же мощность, но первых ста километров в час Porsche достигает на шесть десятых секунды быстрее.

У новинки впервые среди других модификаций Bentayga появились окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. В качестве опции для машины можно заказать карбон-керамические тормоза — десятипоршневые с 400-миллиметровыми дисками спереди и четырехпоршневые c 370-миллиметровыми дисками сзади.