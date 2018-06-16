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В продажу в РФ вышла спортивная версия Bentley Bentayga V8
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В продажу в РФ вышла спортивная версия Bentley Bentayga V8 

Daily-Motor 16 июня 2018
Фото: Daily-Motor
На российском автомобильном рынке стартовали продажи спортивной модификации внедорожника Bentley Bentayga, оснащенной бензиновым двигателем V8.
Новая версия британского кроссовера доступна во всех дилерских центрах марки с июня текущего года. Стоимость такой модификации «Бентайги» составляет от 12 миллионов 990 тысяч рублей.
Автомобиль оснащается 4-литровым битурбированным двигателем V8, аналогичный тому, который устанавливают в новый Lamborghini Urus. Его мощность составляет 550 лошадиных сил при 770 Нм пикового крутящего момента.
За счет этого мотора Bentayga способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,5-секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 290 километров в час.
Помимо нового мотора спортивная версия «Бентайги» получила красные тормозные суппорты для передних и задних стандартных стальных тормозов. Их окрасили термостойкой краской Tornado.
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