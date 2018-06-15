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KIA покажет на Московском автосалоне пять новинок
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KIA покажет на Московском автосалоне пять новинок 

За рулем Кубань 55 минут назад
Фото: За рулем Кубань
На Московском международном автосалоне KIA Motors собирается показать пять моделей.
Главной премьерой марки третье поколение хэтчбека Ceed. У дилеров свежая генерация популярной модели должна появиться к осени 2018 года. Также посетители смогут увидеть на стенде бренда уже поступившие в продажу модели: обновленный Rio-седан, Rio X-Line, новую генерацию Picanto, рестайлинговый Soul и первый автомобиль марки в классе «Гран-Туризмо» KIA Stinger.
Напомним, вчера автопортал «За рулем Кубань» сообщал, что в июне «Киа» подняла цены на семь моделей.
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