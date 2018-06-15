KIA покажет на Московском автосалоне пять новинок

На Московском международном автосалоне KIA Motors собирается показать пять моделей.

Главной премьерой марки третье поколение хэтчбека Ceed. У дилеров свежая генерация популярной модели должна появиться к осени 2018 года. Также посетители смогут увидеть на стенде бренда уже поступившие в продажу модели: обновленный Rio-седан, Rio X-Line, новую генерацию Picanto, рестайлинговый Soul и первый автомобиль марки в классе «Гран-Туризмо» KIA Stinger

Напомним, вчера автопортал «За рулем Кубань» сообщал, что в июне «Киа» подняла цены на семь моделей.