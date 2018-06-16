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Kia привезет на ММАС-2018 в РФ новый хэтчбек Ceed
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Kia привезет на ММАС-2018 в РФ новый хэтчбек Ceed 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В рамках Московского международного автомобильного салона 2018 года, который откроется в конце лета этого года, компания Kia представит для российского авторынка новое поколение хэтчбека Ceed. С такой информацией выступил отечественный офис южнокорейского автопроизводителя.
Напомним, что новый Ceed в третьей генерации получил в дополнение к уже известным для него 1,4— и 1,6-литровым атмосферным моторам на 100 и 128 лошадиных сил новый 1,4-литровый бензиновый турбированный двигатель с отдачей в 140 «лошадок». Связку ему составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. В продажу в России новинка поступит уже в сентябре этого года.
Помимо нового Ceed компания Kia представит на ММАС-2018 уже продающиеся на российском авторынке модели, такие как седан Rio и «внедорожный» хэтчбек Rio X-Line, а также новую генерацию городского Picanto и обновленный кроссовер Soul. Пожалуй главным экспонатом «Киа» на автосалоне в Москве этого года станет ее новый фастбэк Stinger, не так давно поступивший в реализацию в нашей стране.
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