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Появились подробности о новом Kia Cerato для России
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Появились подробности о новом Kia Cerato для России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Сменившая поколение модель получила сертификат Одобрения типа транспортного средства.
Напомним, новый Kia Cerato дебютировал на автосалоне в Детройте в начале января под именем Ford для американского рынка. В числе принципиальных отличий от «Церато» предыдущего поколения — возросшие габариты, новая передняя оптика, светодиодная полоска, соединяющая задние фонари, иная решетка радиатора, а также появившиеся в задних стойках окошки. В салоне установили круглые дефлекторы вентиляционной системы и 8-дюймовый дисплей, который будет устанавливаться уже в базовой комплектации.
В России седан С-класса, вопреки ожиданиям, будет доступен с прежними двигателями: базовым 1,6-литровым мотором, который дефорcировали c 130 до 128 л.с., и двухлитровым агрегатом, который выдает прежние 150 «сил». При этом оба двигателя могут работать на бензине Аи-92.
Отметим, что на Kia Forte для США устанавливается новый вариатор, однако версия для России такую коробку не получила. Cerato предложат с шестидиапазонным «автоматом» и «механикой» для базового мотора.
Производство Cerato налядят на мощностях калининградского завода «Автотор». Как сообщает "Авторевю" со ссылкой на дилеров Kia, первые «живые» автомобили появятся в салонах не раньше сентября этого года, а цены и комплектации будут объявлены ближе к запуску модели. Текущее поколение Cerato стоит 980 тыс. до 1 млн 265 тыс. рублей.
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