Появились подробности о новом Kia Cerato для России

Сменившая поколение модель получила сертификат Одобрения типа транспортного средства.

Напомним, новый Kia Cerato дебютировал на автосалоне в Детройте в начале января под именем Ford для американского рынка. В числе принципиальных отличий от «Церато» предыдущего поколения — возросшие габариты, новая передняя оптика, светодиодная полоска, соединяющая задние фонари, иная решетка радиатора, а также появившиеся в задних стойках окошки. В салоне установили круглые дефлекторы вентиляционной системы и 8-дюймовый дисплей, который будет устанавливаться уже в базовой комплектации.

В России седан С-класса, вопреки ожиданиям, будет доступен с прежними двигателями: базовым 1,6-литровым мотором, который дефорcировали c 130 до 128 л.с., и двухлитровым агрегатом, который выдает прежние 150 «сил». При этом оба двигателя могут работать на бензине Аи-92.

Отметим, что на Kia Forte для США устанавливается новый вариатор, однако версия для России такую коробку не получила. Cerato предложат с шестидиапазонным «автоматом» и «механикой» для базового мотора.