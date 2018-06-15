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В России доступен спортивный Bentley Bentayga V8
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В России доступен спортивный Bentley Bentayga V8 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
В Российской Федерации автолюбители наконец-то могут купить Bentley Bentayga V8.
Надо отметить, что «проходимец» получил немало обновлений.
В качестве движущей силы у мощного Bentley будет 4,0-л бензомотор V8 на 550 лошадей. Дизайн получил несколько новых опций: карбоновые вставки, отделка деревом и кожей руля. Экстерьер отличают скульптурные линии.
Bentayga будет иметь самую мощную тормозную систему за всю историю компании. Новое авто обзаведется обновлённой помощью водителю, адаптивным круиз-контролем, предотвращением аварий, ассистентом движения в пробках, распознаванием знаков, помощником езды задним ходом и компьютерной системой кругового обзора на 4 видеокамеры.
Также в Bentley будет система инфракрасного ночного видения для определения препятствий.
Останутся довольны и пассажиры. На задних сиденьях впервые предлагается десятидюймовый планшет на Android с Wi-Fi.
Надо отметить, что до сотни машина разгоняется за каких-то 4,5 секунды. Максимальная скорость Bentley Вentayga V8 — 290 километров в час.
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