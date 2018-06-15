В России доступен спортивный Bentley Bentayga V8

В Российской Федерации автолюбители наконец-то могут купить Bentley Bentayga V8.

Надо отметить, что «проходимец» получил немало обновлений.

В качестве движущей силы у мощного Bentley будет 4,0-л бензомотор V8 на 550 лошадей. Дизайн получил несколько новых опций: карбоновые вставки, отделка деревом и кожей руля. Экстерьер отличают скульптурные линии.

Bentayga будет иметь самую мощную тормозную систему за всю историю компании. Новое авто обзаведется обновлённой помощью водителю, адаптивным круиз-контролем, предотвращением аварий, ассистентом движения в пробках, распознаванием знаков, помощником езды задним ходом и компьютерной системой кругового обзора на 4 видеокамеры.

Также в Bentley будет система инфракрасного ночного видения для определения препятствий.

Останутся довольны и пассажиры. На задних сиденьях впервые предлагается десятидюймовый планшет на Android с Wi-Fi.

Надо отметить, что до сотни машина разгоняется за каких-то 4,5 секунды. Максимальная скорость Bentley Вentayga V8 — 290 километров в час.