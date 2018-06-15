В Набережных Челнах начали выпускать новый среднетоннажный грузовик

На заводе совместного предприятия " Даймлер Камаз Рус" в Набережных Челнах стартовало производство новой версии среднетоннажного грузовика Mitsubishi Fuso Canter. Об этом сообщает сайт Drom.ru.

Предыдущую версию «Кантера» образца 2002 года начали собирать в России ещё в 2010 году, а теперь на смену ей приходит новое поколение грузовика. Автомобиль получил модернизированную раму, обновлённый интерьер, чуть изменённый дизайн кабины. А на смену прежнему четырёхцилиндровому дизелю объёмом 4,9 литра (180 л. с.) пришёл более современный трёхлитровый мотор стандарта «Евро-5», развивающий 150 или 175 сил. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Новый Mitsubishi Fuso Canter выпускается с четырьмя вариантами длины колёсной базы, а полная масса машины в зависимости от исполнения составляет 7,5 или 8,5 тонны. Цена новинки пока не объявлена, но вероятно она обойдётся дороже прежней версии модели, которая сейчас стоит от 2,4 млн рублей за «голое» шасси.

Любопытно, что на самом новый грузовик в будущем, возможно, будут выпускать и под маркой КамАЗ: год назад в интернете появились снимки прототипов — «Кантеров» с отечественными шильдиками.