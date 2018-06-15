KIA Picanto вновь стала самой продаваемой малолитражкой

KIA Picanto вновь стала самой продаваемой малолитражкой В мае 2018 года россияне купили 550 машин, относящихся к сегменту А (малолитражки), это на 2,6% больше, чем они приобрели в мае прошлого года — 536 ед. Данные о продажах на рынке новых малолитражек в РФ стали известны из исследования «Автостат Инфо».

В прошлом месяце хитом продаж в сегменте автомобилей А-класса вновь стала KIA Picanto. Эта модель разошлась на рынке тиражом 483 ед., что на 286,4% превысило продажи прошлого года (125 авто). На второе место в рейтинге сегмента переместилась модель Ravon R2 , продажи которой «просели» на 93% и сократились в годовом сравнении с 366 до 25 ед. авто. В мае этого года на рынке новых малолитражек было продано также 25 автомобилей модели Smart Fortwo и 11 машин Smart ForFour

А-сегмент показал 20-процентный рост с начала года. За пять месяцев этого года было продано 2845 таких машин, а годом ранее — 2375 авто. С января по май продажи KIA Picanto составили 1428 ед. (+70%), а объем реализации модели Ravon R2 снизился до 1190 ед. (-7,2%). В тот же период продажи малолитражек Smart Fortwo выросли на 12% до 155 шт., а продажи автомобилей Smart ForFour, наоборот, упали на 31,5% до 61 ед.