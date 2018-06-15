KIA Rio — хит-продаж авторынка Москвы

KIA Rio — хит-продаж авторынка Москвы Рейтинг самых продаваемых моделей на авторынке Москвы в мае вновь возглавила KIA Rio, — сообщают в «Автостат Инфо». Аналитики отмечают, что в прошлом месяце покупатели в столице приобрели 925 новых KIA Rio, а годом ранее они купили 891 автомобиль этой модели. Прирост продаж KIA Rio за год составил 3,8%.

Второе место среди самых востребованных моделей столичного авторынка досталось в мае Hyundai Solaris. Всего 808 новых «Солярисов» приобрели столичные покупатели, это оказалось на 26% меньше количества, купленного годом ранее — 1096 ед. Третье место в рейтинге московского авторынка принадлежит Volkswagen Polo . Спрос на седаны этой модели вырос в отчетный период на 20%, а продажи составили 733 ед. против 621 шт., реализованных годом ранее. В топ-5 моделей по итогам мая 2018 года вошли также KIA cee’d и Hyundai Creta . Продажи KIA cee’d в Москве выросли с 339 до 718 ед (рост на 112%), а продажи кроссоверов Hyundai Creta увеличились соответственно с 655 до 670 ед. (+2,3%).

В мае этого года покупатели приобрели на авторынке Москвы 19 447 новых легковых машин. По данным «Автостат Инфо», продажи легковушек выросли в столице на 18,6% к результату за май прошлого года (16 393 ед.). В отчетный месяц в Москве на 17,7% до 18 193 ед. увеличились продажи иномарок, а объем реализации российских авто возрос на 33% до 1254 ед.