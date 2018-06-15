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Новый кроссовер Brilliance V7 оснастили технологиями BMW
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Новый кроссовер Brilliance V7 оснастили технологиями BMW 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Появился первый «совместный» автомобиль концерна Brilliance и производителя BMW — это среднеразмерный кросс Brilliance V7, который позиционируется как, самый дорогой и престижный автомобиль бренда.
Габариты новинки сильно схожи с BMW X3. Так, длина флагманского авто равна 4 702 мм, а ширина — 1 932 мм. А вот высота китайского кроссовера 1 753, тогда как баварец лишь 1 676 мм. Но размер между осями «семерки», наоборот, поменьше: 2 770 против 2 864 мм.
Новый кросс разработан на платформе M8X, созданной вместе с фирмами Magna и BMW. В моторном отсеке автомобиля стоит четырехцилиндровый турбодвижок BMW N18 объемом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. и 280 Нм крутящего момента, который позаимствовали у модели Mini.
В паре с мотором трудиться 6-скоростная механика или 7-диапазонный робот Getrag с двумя сцеплениями. Системы полного привода для «китайца» не предусмотрено.
Китайские дилерские центры получат кроссоверы Brilliance V7 уже этим летом. Предполагается, что стоимость автомобиля будет начинаться от 22 000 долларов.
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