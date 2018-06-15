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Polestar разработал спорт-пакет для гибридов
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Polestar разработал спорт-пакет для гибридов 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Volvo Cars совместно с Polestar разработали спортивный пакет Polestar Engineered для электрифицированных автомобилей 60-й серии с силовой установкой T8 Twin Engine.
Разработкой пакета занимался производитель электрифицированных спорткаров, компания Polestar. Впервые пакет будет доступен для нового премиального спортивного седана S60, презентацию которого приурочат к торжественному открытию первого американского завода Volvo Cars в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Он станет единственным заводом автопроизводителя по сборке S60 — первой модели Volvo Cars, производимой на территории США.
Эксклюзивный пакет Polestar Engineered будет предлагаться для революционной силовой установки T8 Twin Engine. Он окажется на ступеньку выше пакета R-Design. Со следующего года пакет станет ограниченно доступен на глобальном рынке для нового универсала V60 и кроссовера XC60.
В пакет войдут новые легкосплавные колёса, открывающие обзор тормозных механизмов в золотистом цвете. Также машины Polestar Engineered можно будет отличить по эмблемам бренда Polestar, чёрным хромированным выхлопным трубам и золотистым ремням безопасности.
Автомобили с пакетом Polestar Engineered оснащаются оптимизированными тормозами Brembo и премиальными амортизаторами Öhlins с двухпоточным клапаном и возможностью регулировки. Улучшенный блок управления двигателем повышает мощность силовой установки T8 Twin Engine для S60 до 415 л. с. (спецификации, актуальные в США) и 670 Нм. Также улучшены показатели расхода топлива и выбросов CO2.
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