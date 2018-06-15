Ford продемонстрировал автомобили такси нового поколения

Компания «Форд» показала Transit Connect Taxi и Fusion Hybrid Taxi.

Эти модели созданы специально для работы в таксомоторных парках США. Автомобили выпускаются в характерном для такси желтом или белом с шашечками кузове, с двумя вариантами салона — с тканевой либо виниловой обивкой. В набор штатного оборудования входит камера заднего вида.

Transit Connect получил дизельный мотор на 1,5 литра семейства EcoBlue. Он будет иметь версию для перевозки инвалидов с возможностью размещения в салоне инвалидного кресла. Fusion Hybrid Taxi работает на гибридной установке.