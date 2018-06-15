Ещё
Ford продемонстрировал автомобили такси нового поколения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford продемонстрировал автомобили такси нового поколения 

За рулем Кубань 48 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания «Форд» показала Transit Connect Taxi и Fusion Hybrid Taxi.
Эти модели созданы специально для работы в таксомоторных парках США. Автомобили выпускаются в характерном для такси желтом или белом с шашечками кузове, с двумя вариантами салона — с тканевой либо виниловой обивкой. В набор штатного оборудования входит камера заднего вида.
Transit Connect получил дизельный мотор на 1,5 литра семейства EcoBlue. Он будет иметь версию для перевозки инвалидов с возможностью размещения в салоне инвалидного кресла. Fusion Hybrid Taxi работает на гибридной установке.
За рулем Кубань: последние новости
В России из-за подушек безопасности отзывают более 9 тысяч автомобилей "Мерседес" Рейтинг малоизвестных советских грузовиков возглавило детище мотоциклетного завода Российский авторынок по итогам мая остался пятым в Европе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту300
BMW разорвало надвое после аварии3
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Трассу залило виски в США2
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО239
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение