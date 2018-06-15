Компания Ford показала такси нового поколения

Компания Ford продолжает работать в сфере инноваций и буквально недавно стало известно о том, что автопроизводитель создал такси нового поколения. В линейку вошёл транспорт на тяжёлом топливе под названием Transit Connect Taxi, а также популярная гибридная спецификация Fusion Hybrid Taxi.

Отметим, что гибридная установка для нового представителя таксомоторных предприятий была позаимствована у практически аналогичного полицейского автомобиля. При этом, для того, чтобы автомобиль мог дольше служить в сфере такси, его оснастили усиленной подвеской и прочными колёсными дисками. Базовая модификация этого транспорта подразумевает мягкую тканевую обивку в салоне. Как альтернативу, можно приобрести машину с обивкой из винила. Внешне машина имеет стандартный для такси внешний вид, так как кузов получил жёлтый цвет. Кроме того, машина будет оснащена камерой заднего вида и штатными платформами для установки профильного таксомоторного оборудования.

Что касается минивэна на дизеле, то он будет работать за счёт полуторалитрового мотора. В серию входят машины, предназначенные для транспортировки людей с инвалидностью. По заверению производителя, их новые такси намного экономичнее и безопаснее, чем существующие аналоги.