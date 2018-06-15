Baojun e100: китайскому аналогу smart увеличили запас хода

Электрический компакт теперь может проехать больше, правда, ценник тоже ощутимо подрос.

Электрический сити-кар Baojun E100 после модернизации прибавил в цене, сейчас его ценник, с учетом национальных и местных субсидий, составляет 46 800 юаней, тогда как раньше было 35 800 юаней, а топовый вариант оснащения стоит 59 800 юаней (приблизительно 458 000, 351 000 и 586 000 рублей по текущему курсу, соответственно). Автомобиль позиционируется как «вторая машина для городских семей».

Правда, запас хода тоже существенно увеличился — теперь запас хода E100 на одной зарядке составляет 200 километров, тогда как раньше было 155 километров. Кроме того, компания SAIC-GM-Wuling, владеющая брендом Baojun, дает покупателям электрокара подарочную домашнюю зарядку, пользование которой до конца года будет бесплатным.

Ради справедливости стоит отметить, что модель, вероятно, потребителю «не зашла», в прошлом году было продано только 11 420 единиц, хотя, электромобиль на рынке появился только в августе. В декабре 2017 года было продано уже 5 545 штук. За четыре месяца текущего года объем продаж составил 5 342 электрокара, причем большая часть из них была продана в апреле — 3 760 машин.

Длина Baojun E100 составляет 2 497 мм, ширина — 1 526 мм, высота — 1 616 мм, а размер колесной базы равен 1 600 мм. Мотор не изменился — 39 л.с. (29 кВт) и 110 Нм крутящего момента. Масса электромобиля составляет 800 кг и он может разгоняться до скорости свыше 100 км/ч.

Последней новинкой марки Baojun, которая была создана специально для китайского рынка концернами General Motors и SAIC, стал компактвэн 360.

По материалам: www.kolesa.ru