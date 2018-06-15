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Ferrari сделала особое купе 488 Pista, но купить его почти невозможно
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Ferrari сделала особое купе 488 Pista, но купить его почти невозможно 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ferrari представила специальную модификацию суперкара 488 Pista, которая получила название Piloti Ferrari. При этом купить новинку смогут не все желающие — автомобили будут доступны только клиентам марки, задействованным в автоспортивной программе производителя. Премьера машины состоялась в Ле-Мане.
Спецверсия получила раскраску в виде итальянского флага, который расширяется в передней части автомобиля — в таком же дизайне выполнены суперкары Ferrari 488 GTE, которые выступают в гонках на выносливость WEC. Цифра «51» на бортах напоминает о номере машины, в прошлом году выигравшей чемпионат в личном и командном зачетах.
[Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре] (https://motor.ru/selector/oneofferraris.htm)
Помимо этого, особую серию можно отличить по заднему антикрылу, выполненному из неокрашенного карбона, а также по черным вставкам в переднем бампере.
В салоне на алькантаровые спинки сидений и подрулевые лепестки нанесен флаг Италии, на руль — номер «51», а на центральную консоль — табличка с индивидуальным номером машины.
Техническая начинка версии Piloti Ferrari не поменялась. Суперкар комплектуется 720-сильной «турбовосьмеркой» 3.9. Первую «сотню» купе набирает за 2,85 секунды, а 200 километров в час достигает за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час. Ранее был опубликован ролик, в котором 488 Pista достигает первых ста километров в час через 2,26 секунды после старта.
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