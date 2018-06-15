Ferrari сделала особое купе 488 Pista, но купить его почти невозможно

Компания Ferrari представила специальную модификацию суперкара 488 Pista, которая получила название Piloti Ferrari. При этом купить новинку смогут не все желающие — автомобили будут доступны только клиентам марки, задействованным в автоспортивной программе производителя. Премьера машины состоялась в Ле-Мане.

Спецверсия получила раскраску в виде итальянского флага, который расширяется в передней части автомобиля — в таком же дизайне выполнены суперкары Ferrari 488 GTE, которые выступают в гонках на выносливость WEC. Цифра «51» на бортах напоминает о номере машины, в прошлом году выигравшей чемпионат в личном и командном зачетах.

[Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре] (https://motor.ru/selector/oneofferraris.htm)

Помимо этого, особую серию можно отличить по заднему антикрылу, выполненному из неокрашенного карбона, а также по черным вставкам в переднем бампере.

В салоне на алькантаровые спинки сидений и подрулевые лепестки нанесен флаг Италии, на руль — номер «51», а на центральную консоль — табличка с индивидуальным номером машины.

Техническая начинка версии Piloti Ferrari не поменялась. Суперкар комплектуется 720-сильной «турбовосьмеркой» 3.9. Первую «сотню» купе набирает за 2,85 секунды, а 200 километров в час достигает за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час. Ранее был опубликован ролик, в котором 488 Pista достигает первых ста километров в час через 2,26 секунды после старта.