Кроссовер Tesla запустили в высокоскоростной тоннель под Чикаго

Компания Илона Маска The Boring Company опубликовала видео заезда Model X под землей.

Кроссовер оснастили специальной системой, позволяющей ему передвигаться по монорельсу в тоннеле шириной 3,6 метра.

Согласно задумке, автомобили смогут перемещаться по сети подземных коммуникаций под большими городами. Для того, чтобы воспользоваться новейшей транспортной системой, машину нужно будет припарковать на специальной платформе, которая опускается под землю. Уже в тоннеле автомобиль при помощи дополнительного оборудования закрепляется на монорельсе, по которому может ехать со скоростью до 200 км/ч.

Строящийся тоннель под Чикаго свяжет город и ближайший аэропорт. Предполагается, что в будущем эти тоннели будут объединены с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, перемещающихся со скоростью 1,2 тыс. км/ч.