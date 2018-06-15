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Электрифицированный Opel Corsa получил новое название
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Электрифицированный Opel Corsa получил новое название 

Daily-Motor 53 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Opel обнародовала новое официальное название для электрифицированной версии популярного хетчбэка Corsa. Электромобиль будет называться Opel еCorsa, благодаря чему модель сразу будет указывать на наличие под её капотом электроустановки.
В настоящее время доподлинно известно, что в основу нового электрокара легла технология от концерна РSA. Благодаря этой архитектуре производители смогли значительно снизить время и затраты на производство транспортных средств. Что касается платформы, то производитель использовал СМР, которая была задействована при создании автомобиля Peugeot 208 рестайлингового образца. Хотя, аналитики считают, что для того, чтобы выпустить электромобиль, над самой платформой придётся детально поработать и видоизменить.
Напомним, что несколько недель назад официальные представители производителя сообщили о том, что уже через шесть лет все модели бренда получат электрификацию.
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