Последний Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка

Тот факт, что это действительно последний выпущенный спорткар этой модели, подтверждают надписи на подголовниках.

Торги пройдут в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 13 июля. Как сообщает аукционный дом Bonhams, суперкар с пробегом в 550 километров, выкрашенный в матовый черный цвет, оценивается в 1,7 млн фунтов (более 141 млн рублей).

Напомним, Bugatti Veyron Super Sport укомплектован шестилитровым мотором W16 мощностью 1,2 тыс. л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у суперкара 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 420 км/ч.

Фото: Bohams