Последний Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка 

Тот факт, что это действительно последний выпущенный спорткар этой модели, подтверждают надписи на подголовниках.
Торги пройдут в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 13 июля. Как сообщает аукционный дом Bonhams, суперкар с пробегом в 550 километров, выкрашенный в матовый черный цвет, оценивается в 1,7 млн фунтов (более 141 млн рублей).
Напомним, Bugatti Veyron Super Sport укомплектован шестилитровым мотором W16 мощностью 1,2 тыс. л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у суперкара 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 420 км/ч.
Помимо «Вейрона», на торги будут выставлены Aston Martin One-77, McLaren P1 и Pagani Huayra Кроме того, на в Гудвуде можно будет купить классические Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска и Alfa Romeo Tipo B Grand Prix Monoposto 1932 года.
Фото: Bohams