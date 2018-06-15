Ещё
Последний Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Последний Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка 

Авторамблер 45 минут назад
Фото: Авторамблер
Тот факт, что это действительно последний выпущенный спорткар этой модели, подтверждают надписи на подголовниках.
Торги пройдут в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 13 июля. Как сообщает аукционный дом Bonhams, суперкар с пробегом в 550 километров, выкрашенный в матовый черный цвет, оценивается в 1,7 млн фунтов (более 141 млн рублей).
Напомним, Bugatti Veyron Super Sport укомплектован шестилитровым мотором W16 мощностью 1,2 тыс. л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у суперкара 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 420 км/ч.
Помимо «Вейрона», на торги будут выставлены Aston Martin One-77, McLaren P1 и Pagani Huayra Кроме того, на в Гудвуде можно будет купить классические Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска и Alfa Romeo Tipo B Grand Prix Monoposto 1932 года.
Фото: Bohams
Авторамблер: последние новости
Засекреченный фанцузский суперброневик засняли на фото Кроссовер Tesla запустили в высокоскоростной тоннель под Чикаго До России добрался 550-сильный Bentley Bentayga
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту301
BMW разорвало надвое после аварии4
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО239
Трассу залило виски в США2
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение