Последний серийный Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка

На Фестивале скорости в британском Гудвуде, который пройдет в середине июля, на торги аукционного дома Bonhams будет выставлен последний серийный Bugatti Veyron Super Sport. За автомобиль планируется выручить около 1,7-1,8 миллиона фунтов стерлингов (142-150 миллионов рублей по текущему курсу).

Суперкар окрашен в черный матовый цвет, а салон отделан красной кожей. Пробег автомобиля составляет 550 миль (885 километров). У автомобиля был один владелец, который ездил на «Вейроне» в Великобритании. Всего было выпущено лишь 30 автомобилей в модификации Super Sport и эта — последняя, сошедшая с конвейера.

Автомобиль оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, развивающим 1200 лошадиных сил. В 2010 году модификация Super Sport установила рекорд скорости — 431 километр в час.

При этом у товарных «Вейронов» максимальная скорость ограничена 415 километрами в час — для того, чтобы защитить шины от разрушения. Из-за этого ограничения Книга рекордов Гиннесса позже лишила модель звания самой быстрой машины — для установления достижения нужно было использовать полностью серийный автомобиль.