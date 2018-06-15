Топ-10 лучших моторов из 90-х, ставших идолами на десятилетия

В те времена Европа и Япония подарили миру множество культовых машин, заряженных высокооборотными атмосферными и турбонаддувными агрегатами, которые стали идолами на десятилетия.

Замечательных моторов тогда было немало и упомянуть все в рамках одного материала невозможно — тут впору писать книгу. Остановимся на десяти из них, чье право считаться великими не вызывает у нас сомнений.

Прадед ураганного «сарая» RS4 Avant представлял собой плод совместного творчества между ингольштадтской маркой и Porsche , которая занималась апгрейдом подвески и тормозов. Но самое интересное заключалось в номенклатуре вооружения неприметного универсала — 2,2-литровом пятицилиндровом двигателе с производительным турбонагнетателем KKK, распредвалами с измененным профилем кулачков и системой впрыска Bosch. Апгрейды увеличили мощность до 315 л.с. и позволили разгоняться до сотни за 4,8 с. Истинно немецкий «волк в овечьей шкуре»!

Opel/ Lotus 3,6 L Не менее грандиозный наддувный агрегат стоял на злобном суперседане Opel Lotus Omega , известном в Великобритании под именем Vauxhall Lotus Carlton . Как следует из названия, специалисты Lotus превратили рядную «шестерку» объемом 3,0 л в оружие для уничтожения спорткаров. Объем вырос до 3,6 л, появилась пара турбонагнетателей Garrett T25 и интеркулер. Отдача получилось неслабой — 377 л.с. и 568 Нм.

Шестиступенчатая механическая коробка передач перекочевала прямиком с Chevy Corvette ZR1, обладавшего схожей мощностью. На момент появления в 1990 году бешеная Omega считалась самым быстрым седаном в мире: до 100 км/ч она разгонялась за 5,4 с и могла лететь низко над землей на максимальных 285 км/ч.

Porsche 3,6 L Грешно не вспомнить поршевские оппозитные «шестерки» с наддувом, в особенности 408-сильный агрегат, который ставился на «турбак» поколения 993.

Агрегат отличался не только высокой мощностью и наделял полноприводный спорткар убойной динамикой (по некоторым данным стрелка спидометра начинала отсчет второй сотни менее чем за 4 с) — он еще и был воздушного охлаждения.

Настоящий рассвет турбомоторов произошел в Японии. И мы вряд ли сильно преувеличим, назвав самым великим или как минимум наиболее значительным легендарный тойотовский агрегат 2JZ-GTE.

Для адептов спорткаров из Страны восходящего солнца эта внутризаводская маркировка — что сладчайшая музыка, за которой стоит характерный и всегда узнаваемый вой шести цилиндров в ряд. Наддувная версия «джей-зета» имела два турбонагнетателя последовательного действия. На внутрияпонских машинах агрегат развивал 280 л.с., а для внешних рынков — до 320 л.с. Он ставился на суперседан Aristo V300, но самым знаменитым его носителем было спорткупе Supra. Мотор славится невероятной выносливостью и колоссальным тюнинговым потенциалом.

Непримиримый соперник 2JZ-GTE — ниссановский RB26DETT от поистине уникальных Nissan Skyline GT-R трех поколений, которые сами по себе претендуют на звание технических шедевров. Данный мотор объемом 2,6 л, как и «джей-зет» рядный шестицилиндровый с двумя турбонагнетателями.

Согласно заводским данным агрегат выдает 276 л.с. и до 392 Нм, однако есть основания полагать, что японцы поскромничали. Некоторые владельцы, проводившие замеры на стендах, рапортуют о том, что даже ранний Skyline GT-R BNR32 демонстрирует свыше 300 л.с. Похоже, джентльменское соглашение между японскими производителями не превышать планку в 280 «лошадей» соблюдалось разве что на бумаге.

Toyota 1,6 L (4A-GE)

Не нужно было быть суперкаром, чтобы на тебя смотрели с вожделением. Ряд внутрияпонских «Тойот» девяностых годов оснащался весьма боевым двигателем объемом 1,6 л с внутризаводской маркировкой 4A-GE.

Это чудо имело 20-клапанную головку блока цилиндров (по пять на «котел») и выдавало 160 л.с. при 7400 об/мин и 162 Нм при 5200 об/мин. После обновления мотор стал еще более оборотистым: 165 л.с. при 7800 об/мин и 162 Нм при 5600 об/мин. Неплохо для безнаддувного «один и шесть»! Одними из самых знаменитых носителей 4A-GE стали купе Corolla Levin и Sprinter Trueno.

Родстер Honda S2000 относится к девяностым поскольку-постольку — он увидел свет в 1999 году и годы ее власти пришлись на нулевые, до 2009-го. Но не упомянуть этого уникума мы не можем, ибо он оснащался мотором, которые иногда считают одним из лучших двухлитровых атмосферников в мире.

Хондовцы со свойственной им страстью к «дуализму характера» построили агрегат, отличавшийся едва ли не мотоциклетным нравом. При объеме в 2,0 л он, в зависимости от рынка, выдавал 237-250 л.с. безо всяких турбин и развивал максимальную мощность хорошо за отметкой в 8000 об/мин, буквально взрываясь яростью на «верхах».

Lancia 2,9 L V8 Говоря о самых грозных «атмосферных явлениях» девяностых годов принято обязательно упоминать про бээмвэшные рядные шестицилиндровые двигатели, например, S38B38 от M5 E34 или V-образную «восьмерку» M119, превратившую Mercedes-Benz 500E/E500 W124 в дорожного волка. Но мы нарушим традицию и вспомним про другой агрегат, который часто и незаслуженно забывают — V8 объемом 2,9 л от спортседана Lancia Thema 8.32. Модификация появилась во второй половине восьмидесятых, но выпускалась и в девяностые годы.

Ее двигатель не был сильнейшим, зато впечатлял происхождением: 2,9-литровый 32-клапанный двигатель V8 взяли у среднемоторного Ferrari 308. Отличия от оригинального мотора заключались, в частности, в коленвале и других клапанах. Мощность снизилась с 237 л.с. до 212 л.с., но то были сильные «лошади», позволявшие разгоняться до сотни за 6,8 с и выжимать до 250 км/ч. Как тут не вспомнить знаменитую фразу из «Трех товарищей» Ремарка: «Вот идет настоящая машина: „Лянча“. Она наверняка догонит и „Мерседес“ и » Рено ", как волк пару ягнят"?

Ferrari 3,5 L (Tipo F129B/F129C)

Агрегат, что ставился на божественно красивую линейку F355 получился восхитительным во всех смыслах. Мотористы увеличили объем безнаддувной «восьмерки» с 3,4 л у модели 348 до 3,5 л и применили головки блока с пятью клапанами на цилиндр.

Агрегат нафаршировали титановыми шатунами, оснастили системой смазки с сухим картером и выжали из него 380 л.с. Типичная для Ferrari эмоциональность проявлялась не только в буйстве характера мотора, но и в потрясающем звуковом сопровождении — V8 из Маранелло поистине умел петь!

Закончим мы на высокой ноте, вспомнив о двигателе, который позволил легендарному McLaren F1 стать самым быстрым автомобилем в мире. Когда дело касалось моторных вопросов детище конструктора Гордона Маррея полагалось на мюнхенский инженерный базис. Позади салона в пределах колесной базы располагался двигатель BMW V12 с внутризаводским обозначением S70/2 объемом 6,1 л. Монстр, развивавший колоссальные для первой половины девяностых 618 л.с. и 651 Нм, базировался на моторе S70B56 от купе 850CSi.

Отличался он головками блока с четырьмя клапанами на цилиндр, фазовращателями и системой смазки с сухим картером. Для теплоизоляции моторного отсека применялось золотое напыление — на каждый автомобиль уходило по 16 грамм драгоценного металла. По сей день McLaren F1, способный перешагивать рубеж в 380 км/ч, остается одним из самых быстрых дорожных автомобилей с атмосферным двигателем.