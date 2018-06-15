Машины Lada с «автоматами» продаются хуже, чем с «механикой»

Эта тенденция наблюдается в продажах по всем моделям бренда, у которых есть версии как с АМТ, так и с механической коробкой передач.

На российском рынке отечественная Lada остаётся самой популярной маркой. Под этим брендом выпускаются бюджетные модели: Granta, Kalina, Priora, 4×4, Largus, Vesta и Xray. Три из них (Largus, 4×4 и Priora) выпускаются только с механической коробкой передач, у остальных четырёх в качестве альтернативы есть автоматическая коробка с одним сцеплением (АМТ), у Granta и Kalina в списке есть ещё комплектации с гидромеханическим «автоматом» Jatco.

Напомним, первой моделью Lada с коробкой АМТ, исполнительные механизмы которой поставляются из Германии фирмой ZF, была Priora. Однако сейчас эта модель идёт только с ручной коробкой передач.

Самой востребованной на рынке РФ моделью бренда остаётся Vesta (за период с января по май 2018-го), у неё же больше всего продано версий с АКП: за первые пять месяцев 2018 года — 4 008 единиц. Однако на их долю приходится всего 10% от общего количества проданных Vesta. Остальные 90% занимают комплектации с ручной коробкой передач.

Причём покупатели универсалов Vesta больше интересуются версиями с АМТ: на их долю приходится 16,2%, тогда как покупатели седанов чаще делают выбор в пользу машин с «механикой», а комплектации с «автоматом» с одним сцеплением предпочли за январь-май 2018 года всего 6,6% клиентов.

Вторая по популярности на российском рынке среди моделей Lada — Granta. Здесь тенденция также сохраняется: всего продано 465 машин с АМТ, их доля составляет 1,3%. Они менее востребованы не только по сравнению с версиями с ручной коробкой (93,7%), но даже по сравнению с комплектациями с «автоматом» Jatco (5,0%).

Аналогичная ситуация и у Lada Kalina. Всего за указанный период россияне купили 190 автомобилей с АМТ, это соответствует доле 2,5%, на версии с автоматической коробкой передач приходится 3,5%, на автомобили с «механикой» — оставшиеся 94,0%.

Тренд прослеживается и у высокого хэтчбека Lada Xray , чьи версии с АМТ разошлись тиражом 1 516 экземпляров. На их долю пришлось 10,8% от общего количества проданных Xray. На версии с «механикой» соответственно приходится 89,2% продаж.

На фото: Lada Xray

Если посмотреть на продажи этих четырёх моделей в целом, то доля версий с механической коробкой передач составляет 91,6%, на комплектации с АМТ приходится 6,3%, а на модели с гидромеханической АКП — 2,1%. Не совсем «честное» сопоставление, так как у Vesta и Xray нет версий с «автоматом», однако представление о сложившейся ситуации всё-таки даёт.

Ранее стало известно о том, что АВТОВАЗ обновил «робот» для автомобилей марки Lada. Были изменены и оптимизированы алгоритмы работы сервоприводов, что позволило на 30% сократить время переключения передач с первой на вторую и со второй на третью (независимо от оборотов двигателя).

Помимо этого специалисты запрограммировали функцию работы АМТ «Режим ползучести», она заставляет автомобиль двигаться вперёд или назад без нажатия педали газа. Ещё добавили «зимний режим», он помогает при трогании на скользком покрытии начинать движение можно со второй передачи.

Lada Vesta с обновлённым «автоматом» с одним сцеплением начали выпускать ещё в феврале 2018-го, однако о том, что коробка передач была переработана, стало известно только в мае. Возможно с помощью этого хода АВТОВАЗ пытается привлечь внимание клиентов к машинам с АМТ. Предположим, что если бы для машин Lada предлагались более современные АКП, а не устаревшие Jatco и не паллиативные AМТ, россияне покупали бы больше версий с «автоматом».

По материалам: www.kolesa.ru