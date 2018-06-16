Первые тесты Audi A6 нового поколения: вальяжный «робот», но цепкое шасси

Прошедший в текущем году автосалон в швейцарской Женеве ознаменовался дебютом пятого поколения среднеразмерного седана A6. Наконец-то, зарубежные автомобильные издания получили в свои руки ключи от автомобилей этой модели, после чего были проведены полноценные тест-драйвы. Пока нового A6 нет в России, портал Карельские Вести собрал дайджест, основанный на мнениях зарубежных коллег об этом автомобиле.

Обозреватели британского издания Autocar в первую очередь отметили, что выглядит новый A6 пропорционально и в меру агрессивно: острые линии кузова сочетаются с плавными, да и в целом автомобиль выглядит не так громоздко, как его старшие собратья по модельной линейке. Опциональные сидения, частично обшитые алькантарой, широкие и удобные, установлены они низко. Двери в A6 — отдельная тема для разговора: закрываются они настолько приятно, что хочется открыть и закрыть их вновь.

Цифровая архитектура Audi MMI с двумя сенсорными экранами выглядит отлично, несмотря на то, что сами по себе экраны собирают на себе пыль, которую хорошо видно при солнечном свете. Возможно, система могла бы работать чуть быстрее, но большинству она должна понравиться, хоть и не все одобрят идею по переносу в цифровой вид кнопок управления климат-контролем.

Критике подвергся семискоростной двухдисковый «робот» S-Tronic. В стандартном режиме автомобиль едет вальяжно, в результате чего обгонять не очень-то и удобно. Но стоит перевести силовую установку в режим Dynamic, и всё приходит в норму. А вот шасси лучше оставить в режиме Comfort — в этом режиме сохраняется отличная плавность хода, да и «рулится» седан достойно.

Трёхлитровая V-образная «шестёрка» объёмом в три литра и мощностью в 335 лошадиных сил оснащена теперь 48-вольтовой системой с «мягким гибридом». Мотор работает тихо, и слышно его только под нагрузкой.

Пневматическая подвеска у седана ведёт себя в целом неплохо, но глубокие ямы будут через чур сильно ощущаться в салоне.

На трассе новый A6 может похвастаться впечатляющей тишиной в салоне: аэродинамика на высоте. Причём стоит закрыть глаза, и можно перепутать этот автомобиль с более крупным и дорогим Audi A8 . Порадует и аудиосистема Bang & Olufsen мощностью в 1 кВт, пишут коллеги.

В поворотах новый A6 наконец-то чувствуется как настоящая драйверская машина. Конечно, это не BMW 5 Series, и при входе в поворот на высокой скорости «передок» сносит с апекса, но полноуправляемое шасси очень помогает «рулёжке».

Обозреватели издания Motortrend опробовали вариант с «железной» подвеской и адаптивными амортизаторы, и вариант со спортивной «железной» подвеской. Обе версии хорошо проявили себя на гладком асфальте, крены минимальные. Небольшие ямы подвески на двух автомобилях тоже отрабатывают уверенно.

Навигация может работать некорректно: во время тест-драйва она предложила нашим коллегам свернуть с хорошей дороги в сторону грунтовки, на которой лежали большие булыжники, и которая отлично подошла бы для того, чтобы пасти там коз.

Системы предупреждения столкновений порой работают очень агрессивно, и иногда автомобиль может резко остановиться в тех случаях, когда это не требуется.

В целом же обозреватели констатировали, что новый Audi A6 — это отличный автомобиль, который понравится широкой аудитории.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что конкурент Porsche Cayenne Turbo от Audi сбросил почти весь камуфляж.

По материалам: www.kolesa.ru