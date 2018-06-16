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Мощный хэтчбек Mercedes AMG A35 попался фотошпионам
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Мощный хэтчбек Mercedes AMG A35 попался фотошпионам 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Mercedes увеличивает линейку A-класса.
В ближайшем будущем пройдёт премьера по крайней мере двух вариантов AMG: горячего AMG A45 и более сдержанного AMG A35.
О последнем мы немножко и расскажем.
Этот AMG дебютирует в конце этого года, скорее всего, он будет анонсирован в США.
На видео показан сильно замаскированный прототип с агрессивным задним диффузором, который подчеркнут двойной выхлопной системой. Более конкретные детали сказать трудно.
A35 должен быть оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом на 335 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Цифры говорят о достаточной мощности нового авто.
AMG A45 будет иметь значительно большую мощность — более 400 лошадей.
Более широкий показ автомобилей А-класса от Mercedes должен произойти на Парижском автосалоне в начале осени или на автосалоне в Лос-Анджелесе под конец года. Ну, а мы следим за любыми новостями от фотошпионов.
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