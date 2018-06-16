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630-сильный Lamborghini Нuracan против McLaren 720S
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630-сильный Lamborghini Нuracan против McLaren 720S 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегодня McLaren 720s имеет очень большую мощность, но с тем же он достаточно доступен по цене, по сравнению с другими суперкарами, которые существуют.
Автомобиль уже имел немало хвалебных отзывов за отличную динамику вождения.
И вот один из каналов выложил на видеохостинге YouTube видео, где показано противостояние McLaren и Lamborghini Huracán Performante.
Lamborghini имеет 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью в 630 лошадиных сил. Максимальная скорость 201 миль в час. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением передает мощность на все четыре колеса.
720S, с другой стороны, питается от битурбированного 4.0-литрового мотора V8 на 710 лошадей. Максимальная скорость составляет 212 миль в час. Также авто оснащено семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, посылающей мощность только на задние колеса.
Из цифр понятно, что McLaren явно имеет преимущество в мощности, но полный привод Lamborghini поможет ему получить лидерство на старте, что именно и происходит на видео.
Однако потом всё кардинально меняется.
Хоть между McLaren и Lamborghini большой разрыв в производительности, цены суперкаров не такие разные. Ценник 720S начинается с 284 745 долларов в то время как Huracán Performante имеет базовый ценник в 274 390 долл.
Если вы с легкостью можете найти более четверти миллиона долларов, то разница в цене в 10 000 долларов для вас не кажется огромной.
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