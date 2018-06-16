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Официальный дилер Volkswagen «Автономия» — ваш сервис
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Официальный дилер Volkswagen «Автономия» — ваш сервис 

Wroom.ru 39 минут назад
Фото: Wroom.ru
Подошло время технического обслуживания или хотите проверить автомобиль перед поездкой? А может, потребовался ремонт? Встречайте лето во всеоружии, воспользуйтесь актуальными предложениями сервиса на самых выгодных условиях в официальном дилерском центре Volkswagen «Автономия».
ТОП-15 сервисных услуг специально для вас.
Проведение технического обслуживания — от 805 рублейДиагностические работы — от 644 рублейРемонт двигателя — от 12 236 рублейЗамена ремня/цепи привода ГРМ — от 8 372 рублейРемонт подвески — от 483 рублейРемонт тормозной системы — от 1 288 рублейРемонт / замена сцепления — от 6 440 рублейРемонт DSG — от 1 610 рублейРемонт трансмиссии (Haldex, привод, шарнир, карданный вал, ступица, ступичный подшипник) — от 2 093 рублейРемонт и обслуживание системы вентиляции и кондиционирования — от 805 рублейЭлектротехнические работы — от 483 рублейОбслуживание и ремонт системы питания двигателя — от 1 288 рублейОбслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя — от 1 127 рублейОбслуживание и ремонт системы смазки двигателя — от 805 рублейКомплексная очистка поверхностей радиаторов — от 3 000 рублей
Бонус! Комплексная уборка салона с применением специальных средств всего от 500 рублей!
Стоимость услуги зависит от модели и года выпуска автомобиля Volkswagen.
Получить индивидуальное предложение
Более подробную информацию вы можете узнать у мастера-консультанта по телефону +7 (495) 256-24-58.
Заказать обратный звонок
Запишитесь на сервис заранее в удобное для вас время, а мы в это время будем готовиться к вашему приезду.
Узнайте обо всех предложениях сервиса
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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