Ещё
В России подорожали кроссоверы Haval H6 и Haval H9
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России подорожали кроссоверы Haval H6 и Haval H9 

Daily-Motor 20 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Haval подняла цены на свои кроссоверы H6 и H9 в России. Согласно информации, опубликованной аналитиками агенства «Автостат», в июне стоимость китайских вседорожников выросла от 50 до 140 тысяч рублей.
Цена модель Haval H6, оснащенной механической коробкой передач, поднялась на 50 тысяч рублей, в то время как модификация с АКПП подорожала на 70 тысяч рублей. Отныне стоимость базовой комплектации H6 с 1,5-литровым мотором на 150 лошадиных сил и «механикой» начинается от 1 миллиона 169 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию просят 1 миллион 359 тысяч 900 рублей.
Внедорожник Haval H9 в июне подорожал в России на 140 тысяч рублей. Теперь стоимость этой модели с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 245 лошадиных сил составляет 2 миллиона 559 тысяч 900 рублей, а модификация с 2-литровым «дизелем» предлагается по цене от 2 миллионов 629 тысяч 900 рублей.
Daily-Motor: последние новости
Kia привезет на ММАС-2018 в РФ новый хэтчбек Ceed «УАЗ» начал продажи футбольной версии внедорожника «Патриот» Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разнесло в клочья»: страшное ДТП в центре Москвы27
Первая смерть на Крымском мосту301
BMW разорвало надвое после аварии9
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО2
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение