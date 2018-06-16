В России подорожали кроссоверы Haval H6 и Haval H9

Компания Haval подняла цены на свои кроссоверы H6 и H9 в России. Согласно информации, опубликованной аналитиками агенства «Автостат», в июне стоимость китайских вседорожников выросла от 50 до 140 тысяч рублей.

Цена модель Haval H6, оснащенной механической коробкой передач, поднялась на 50 тысяч рублей, в то время как модификация с АКПП подорожала на 70 тысяч рублей. Отныне стоимость базовой комплектации H6 с 1,5-литровым мотором на 150 лошадиных сил и «механикой» начинается от 1 миллиона 169 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию просят 1 миллион 359 тысяч 900 рублей.

Внедорожник Haval H9 в июне подорожал в России на 140 тысяч рублей. Теперь стоимость этой модели с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 245 лошадиных сил составляет 2 миллиона 559 тысяч 900 рублей, а модификация с 2-литровым «дизелем» предлагается по цене от 2 миллионов 629 тысяч 900 рублей.