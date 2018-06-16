Долгожданная «восьмерка» — состоялась премьера BMW 8-Series Coupe

Мировая премьера нового BMW состоялась перед открытием марафона «24 часа Ле-Мана» 15 июня, сообщает издание «Авто-ревю».

Долгожданная «восьмерка» вышла в свет после почти 20-летнего перерыва. Серийная модель отличается от концепта, представленного несколько месяцев назад.

В основу 8-Series Coupe легла новейшая платформа CLAR, которая уже использовалась в последнем поколении седана BMW 7-Series. На данный момент известно, что в линейку моторов войдет 4,4-литровый двигатель V-8 мощностью в 523 лошадиные силы, а также два V-6.

Появление BMW восьмой серии на авторынке ожидается в ноябре 2018 года.

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