Ещё
Долгожданная «восьмерка» — состоялась премьера BMW 8-Series Coupe
Далее:
Читайте также:
Ещё

Долгожданная «восьмерка» — состоялась премьера BMW 8-Series Coupe 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Мировая премьера нового BMW состоялась перед открытием марафона «24 часа Ле-Мана» 15 июня, сообщает издание «Авто-ревю».
Долгожданная «восьмерка» вышла в свет после почти 20-летнего перерыва. Серийная модель отличается от концепта, представленного несколько месяцев назад.
В основу 8-Series Coupe легла новейшая платформа CLAR, которая уже использовалась в последнем поколении седана BMW 7-Series. На данный момент известно, что в линейку моторов войдет 4,4-литровый двигатель V-8 мощностью в 523 лошадиные силы, а также два V-6.
Появление BMW восьмой серии на авторынке ожидается в ноябре 2018 года.
Ранее Пятый канал рассказывал о самых удобных для путешествий автомобилях.
Пятый канал: последние новости
В России начались продажи «футбольного» внедорожника УАЗ «Патриот» В сети появились «шпионские снимки» нового Porsche Macan Названы самые удобные для путешествия автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разнесло в клочья»: страшное ДТП в центре Москвы67
Первая смерть на Крымском мосту302
Покалечили и забыли: клиентка такси осталась без денег2
BMW разорвало надвое после аварии10
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение