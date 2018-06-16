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Дизельный Audi A8 получил 330-сильный апгрейд от ABT
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Дизельный Audi A8 получил 330-сильный апгрейд от ABT 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Немецкое ателье подготовило тюнинг-пакет для большого флагманского седана.
Напомним, фирма ABT Sportsline специализируется на доработках моделей марки Audi, в меньшей мере Volkswagen и Skoda. Компания разрабатывает для них апгрейды мощности, кузовные обвесы, комплекты занижения подвески и эксклюзивные наборы колес. Последней «жертвой» специалистов ателье стал A8.
Экстерьер роскошной «четырехдверки» остался нетронутым. В данном случае фирма ABT решила сохранить спортивно-солидный вид Audi A8, добавив лишь один штрих, с которым, правда, внешность автомобиля ощутимо преображается. Речь идет о комплекте 22-дюймовых 10-спицевых колес ABT Sport GR с комбинированной матовой черной и полированной серебристой отделкой.
Главная «магия» произошла в подкапотном пространстве машины, куда был интегрирован модуль ABT Engine Control для увеличения отдачи. Если в стоковой версии трехлитровая дизельная «турбошестерка» выдает 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента, то после чип-тюнинга отдача повышается до 330 л.с. и 650 Нм крутящего момента.
В ABT не раскрывают, как меняются динамические характеристики тюнингованного Audi A8 и не называют стоимость пакета. Отметим, стоковая версия с 286-сильным дизелем, сочетающимся с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, разгоняется до первой «сотни» за 5,9 секунды и до ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.
Кстати, дела у Audi A8 на европейском рынке идут не лучшим образом. С данной моделью производитель серьезно уступает конкурентам. Объем продаж «четырехдверки» в 2016 году составил 5 372 штуки, а в 2017-м — 5 887 единиц. Для сравнения, у BMW 7 Series эти цифры равны 13 320 и 11 533 автомобиля, а у Mercedes-Benz S-Class 14 967 и 14 757 единиц, соответственно.
Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про ряд специальных версий моделей Volkswagen, подготовленных для выставки SOWO, проходившей на острове Хатчинсон, США в конце мая. В постройке одного из концептов принимала участие фирма ABT Sportsline.
По материалам: www.kolesa.ru
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