«Тойота» собирается производить гиперкар с 986-сильным мотором

В массовое производство запустят суперкар на основе концепта GR Super Sport.

Эту информацию подтвердил представитель концерна Toyota . Прототип был показан в январе текущего года на Токийском автосалоне. «Исходником» для разработки модели послужил спортивный гибрид TS050, участвовавший в гонках на выносливость.

Главной фишкой модели стал ее сверхмощный силовой битрубированный агрегат объемом 2.4 литра, способный выдать 986 л. с. Сейчас концепт принимает участие в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Сроки выхода в серию и стоимость гиперкара не раскрываются.