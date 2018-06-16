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«Тойота» собирается производить гиперкар с 986-сильным мотором
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«Тойота» собирается производить гиперкар с 986-сильным мотором 

За рулем Кубань 3 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В массовое производство запустят суперкар на основе концепта GR Super Sport.
Эту информацию подтвердил представитель концерна Toyota. Прототип был показан в январе текущего года на Токийском автосалоне. «Исходником» для разработки модели послужил спортивный гибрид TS050, участвовавший в гонках на выносливость.
Главной фишкой модели стал ее сверхмощный силовой битрубированный агрегат объемом 2.4 литра, способный выдать 986 л. с. Сейчас концепт принимает участие в марафоне «24 часа Ле-Мана».
Сроки выхода в серию и стоимость гиперкара не раскрываются.
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