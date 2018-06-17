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Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар
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Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар 

Daily-Motor 24 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Один из топ-менеджеров компании Toyota в небольшом интервью британским СМИ обмолвился о планах японского автопроизводителя по выпуску гиперкара мощностью 986 лошадиных сил.
Данная модель будет спроектирована на базе концепт-кара GR Super Sport и спортивного гибридного прототипа TS050, принимавшего участие в гонке «24 часа Ле-Мана».
Напомним, что концепт-кар GR Super Sport приводился в движение за счет 2,4-литрового битурбированного двигателя V6, выдающего мощность до 986 «скакунов».
Сроки выхода серийной модели в продажу — не раскрываются, как и предварительная стоимость такого гиперкара.
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