Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар

Один из топ-менеджеров компании Toyota в небольшом интервью британским СМИ обмолвился о планах японского автопроизводителя по выпуску гиперкара мощностью 986 лошадиных сил.

Данная модель будет спроектирована на базе концепт-кара GR Super Sport и спортивного гибридного прототипа TS050, принимавшего участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

Напомним, что концепт-кар GR Super Sport приводился в движение за счет 2,4-литрового битурбированного двигателя V6, выдающего мощность до 986 «скакунов».

Сроки выхода серийной модели в продажу — не раскрываются, как и предварительная стоимость такого гиперкара.