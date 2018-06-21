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На аукционе Sotheby’s продадут раритетный спорткар Porsche 356 A Super Speedster
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На аукционе Sotheby’s продадут раритетный спорткар Porsche 356 A Super Speedster 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
На торги аукциона Sotheby's выставлен уникальный спорткар средины 20-го века, с интересной судьбой. Речь идет об автомодели Porsche 356 A Super Speedster 1956 г.в.
Первым владельцем автомобиля был бизнесмен из Ланкастера, занимавшийся металлом Мэнни Смит. Смит владел машиной до 1967 года.
Затем с пробегом 50000 километров приобрел Роберт Хоури, бизнес которого был связан с мясом.
Последним обладателем уникального авто стал сын мясника — Боб Хоури. Боб очень бережно относился к автомобилю, не часто выезжая на автотрассу. Porsche дошел до наших дней почти в первозданном виде. Только красный кожаный салон подвергся тщательной реставрации.
Устроители аукциона пока что не называют стартовую цену уникального раритетного автомобиля.
Однако, не будучи большим экспертом в автомобилях, можно смело предположить, что спорткар от такого именитого автобренда наверняка потянет на кругленькую сумму. Тем более, что авто хорошо сохранилось и выглядит почти как новое.
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