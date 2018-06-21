На аукционе Sotheby’s продадут раритетный спорткар Porsche 356 A Super Speedster

На торги аукциона Sotheby's выставлен уникальный спорткар средины 20-го века, с интересной судьбой. Речь идет об автомодели Porsche 356 A Super Speedster 1956 г.в.

Первым владельцем автомобиля был бизнесмен из Ланкастера, занимавшийся металлом Мэнни Смит . Смит владел машиной до 1967 года.

Затем с пробегом 50000 километров приобрел Роберт Хоури, бизнес которого был связан с мясом.

Последним обладателем уникального авто стал сын мясника — Боб Хоури. Боб очень бережно относился к автомобилю, не часто выезжая на автотрассу. Porsche дошел до наших дней почти в первозданном виде. Только красный кожаный салон подвергся тщательной реставрации.

Устроители аукциона пока что не называют стартовую цену уникального раритетного автомобиля.

Однако, не будучи большим экспертом в автомобилях, можно смело предположить, что спорткар от такого именитого автобренда наверняка потянет на кругленькую сумму. Тем более, что авто хорошо сохранилось и выглядит почти как новое.