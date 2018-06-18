Porsche опубликовал тизер очередного спорткара Taycan

В интернете опубликован тизер нового спорткара от Porsche

Надо отметить, что это первый серийный автомобиль, который будет иметь только электрическую силовую установку. При этом отмечается, что электродвигатель будет мощным.

Компания уловила ветер перемен и тоже начала устанавливать на свои автомобили электрические двигатели. Руководители концерна уже не раз рассказывали о своем желании выпустить электроспорткар.

И вот, как видим, время подошло.

В интернете появился информативный анонс новой машины. Taycan по мнению руководителей Porsche будет как раз являть собой «молодую и энергичную лошадь».

Никаких характеристик Taycan пока неизвестно. Однако вездесущие инсайдеры уверены, что автомобиль будет иметь полностью электрический мотор на примерно 600 лошадей. Это силовая установка даст возможность разогнаться автомобилю за 3,5 секунды до «сотни».

Также есть информация, что на одной зарядке Porsche Taycan проедет не менее полутысячи километров.