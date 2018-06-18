Ещё
Porsche опубликовал тизер очередного спорткара Taycan
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche опубликовал тизер очередного спорткара Taycan 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В интернете опубликован тизер нового спорткара от Porsche.
Надо отметить, что это первый серийный автомобиль, который будет иметь только электрическую силовую установку. При этом отмечается, что электродвигатель будет мощным.
Компания уловила ветер перемен и тоже начала устанавливать на свои автомобили электрические двигатели. Руководители концерна уже не раз рассказывали о своем желании выпустить электроспорткар.
И вот, как видим, время подошло.
В интернете появился информативный анонс новой машины. Taycan по мнению руководителей Porsche будет как раз являть собой «молодую и энергичную лошадь».
Никаких характеристик Taycan пока неизвестно. Однако вездесущие инсайдеры уверены, что автомобиль будет иметь полностью электрический мотор на примерно 600 лошадей. Это силовая установка даст возможность разогнаться автомобилю за 3,5 секунды до «сотни».
Также есть информация, что на одной зарядке Porsche Taycan проедет не менее полутысячи километров.
Car.ru: последние новости
Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков Российские владельцы внедорожников собираются переходить на более дешевое топливо Автомошеники придумали новый способ заработка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО3
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб228
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение