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Спорткар Porsche, забытый на 40 лет в гараже, выставили на продажу
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Спорткар Porsche, забытый на 40 лет в гараже, выставили на продажу 

Motor.ru 51 минуту назад
Фото: Motor.ru
В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже.
Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии — в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.
Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.
Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил — для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.
[От Porsche до тюрьмы: как два немца из ГДР собрали самодельный спорткар, получили одобрение Порше и попали в тюрьму] (https://motor.ru/stories/porschefromgdr.htm)
Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.
Ранее в готовящемся к сносу гараже были найдены два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. До этого на территории фермы в штате Иллинойс обнаружили двухдверный Marmon Model L 1927 года — последний сохранившийся экземпляр модели.
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