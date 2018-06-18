Спорткар Porsche, забытый на 40 лет в гараже, выставили на продажу

В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже.

Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии — в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.

Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.

Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил — для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.

[От Porsche до тюрьмы: как два немца из ГДР собрали самодельный спорткар, получили одобрение Порше и попали в тюрьму] (https://motor.ru/stories/porschefromgdr.htm)

Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.