McLaren готовит нечто любопытное к Фестивалю скорости в Гудвуде

Британский производитель спорткаров выпустил уже второй по счету тизер своей новой таинственной модели, премьера которой должна состояться 28 июня. Вживую суперкар дебютирует в июле на Фестивале скорости в Гудвуде.

Предположительно, речь идет о модели McLaren 570LT. Но наверняка об этом сказать нельзя, ведь, судя по тизерам, новинка будет существенно отличаться от стандартного 570S.

На фото видно, что законцовки выхлопных труб автомобиля выходят сверху прямо из моторного отсека. При этом весь он отделан карбоном. Более ранний тизер также подтверждает, что выхлопные трубы машины больше не находятся на своих привычных местах.

В McLaren о новинке пока говорят лишь то, что она станет мощнее, легче, получит улучшенную аэродинамику и сможет обеспечить еще больше удовольствия от вождения. Кроме того, известно, что модель выйдет ограниченным тиражом.

По слухам, суперкар получит 3,8-литровый битурбо мотор, отдача которого превысит 600 лошадиных сил. Предположительно, подразделение MSO разрабатывает для новинки долее легкие колеса и титановую выхлопную систему.