Премиум-хэтчбеки DS4 и DS5 сняли с производства из-за низкого спроса

Премиальная автомобильная марка DS снимает с производства две своих модели хэтчбеков — DS4 и DS5. Причина прекращения их выпуска связана с низким спросом на мировом рынке.

Напомним, что информация о планах DS по прекращению сборки DS4 и DS5 появилась еще в конце прошлого года. Сейчас дилеры французского производителя распродают остатки этих моделей со складов.

По официальной информации, предоставленной аналитиками DS, за 2017 год объем продаж модели DS4 составил всего 11 тысяч 746 единиц, в то время как DS5 и вовсе 5 тысяч 738 машин.

Ближайшей новинкой от французского автопроизводителя станет электрический кроссовер DS3 Crossback, дебют которого запланирован на автосалон в Париже осенью текущего года.