В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9

В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9 В Сети появился первый рендер нового купе Mazda RX-9, разработанный дизайнерами американского автомобильного издания Motor1. На выложенном в интернет изображении примерно показано, как будет выглядеть новая модель японского автопроизводителя, которая уже несколько раз была замечена в рамках тестовых испытаний.

Внешний облик рендера RX-9 создавался на основе стиля, ранее представленного «Маздой» на купе RX Vision. По предварительной информации, под капот новинки планируется установка 1,6-литрового роторного мотора, работающего в связке с электрическим двигателем. Суммарная мощность двух агрегатов составит порядка 450 лошадиных сил.

Официальная презентация нового купе RX-9 запланирована на 2020 год. Сроки старта производства этой модели и предварительные цены объявят ближе к его мировому дебюту.