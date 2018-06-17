Ещё
В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9 

Daily-Motor 12 минут назад
Фото: Daily-Motor
В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9 В Сети появился первый рендер нового купе Mazda RX-9, разработанный дизайнерами американского автомобильного издания Motor1. На выложенном в интернет изображении примерно показано, как будет выглядеть новая модель японского автопроизводителя, которая уже несколько раз была замечена в рамках тестовых испытаний.
Внешний облик рендера RX-9 создавался на основе стиля, ранее представленного «Маздой» на купе RX Vision. По предварительной информации, под капот новинки планируется установка 1,6-литрового роторного мотора, работающего в связке с электрическим двигателем. Суммарная мощность двух агрегатов составит порядка 450 лошадиных сил.
Официальная презентация нового купе RX-9 запланирована на 2020 год. Сроки старта производства этой модели и предварительные цены объявят ближе к его мировому дебюту.
Daily-Motor: последние новости
Премиум-хэтчбеки DS4 и DS5 сняли с производства из-за низкого спроса Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар В продажу в РФ вышла спортивная версия Bentley Bentayga V8
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наехавший на толпу в Москве сделал заявление238
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб208
Первая смерть на Крымском мосту304
«Разнесло в клочья»: страшное ДТП в центре Москвы97
Наехал и сбежал: таксист врезался в толпу22
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение